"لم نخصص أي منحة خاصة للفوز على شباب بلوزداد"

لم تخصص إدارة وفاق سطيف اي منحة تحفيزية من أجل الفوز بالمقابلة المتأخرة عن الجولة الرابعة من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, التي ستجمع الوفاق مساء يوم غد الثلاثاء بملعب الثامن ماي 1945 بسطيف بحامل لقب البطولة في المواسم الثلاثة الفارطة شباب بلوزداد حسب ما أكده اليوم الإثنين رئيس مجلس إدارة النادي عبد الحكيم سرار.

وأوضح ذات المصدر أن إدارته لم تخصص منحة للفوز بالمقابلة التي ستجمع الفريق مساء غد الثلاثاء ضد شباب بلوزداد كما هو متداول و إنما قامت بتسوية منحة لقاء شبيبة القبائل و فقط لأن المقابلة جد عادية و ليس يوجد سبب يستدعي "تحفيزا خاصا" .

وأضاف عبد الحكيم سرار في ذات السياق بأنه "ليس مدرب الفريق و ليس من اختصاصه الحديث عن استعدادات الفريق، لكنه يدرك تمام الإدراك بأن التحضيرات لهذا الموعد تجري بصفة عادية على غرار التحضير لباقي مقابلات البطولة", مشيرا إلى أن "المستوى الفني لجميع فرق الرابطة المحترفة الأولى متقارب و الفرق الوحيد يكمن في الإمكانات المادية و شباب بلوزداد يفوقنا كثيرا من هذا الجانب".

وفي سياق مغاير يتعلق بالشكوى التي رفعها مؤخرا المدرب السابق للوفاق و الحالي لشباب بلوزداد نبيل الكوكي رفقة مساعده كريم دلهوم على مستوى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضد وفاق سطيف يطالبان فيها بتسوية حقوقهما العالقة في وقت يمر به الوفاق بأزمة مالية خانقة أكد عبد الحكيم سرار أن إدارة النادي مجبرة على التعامل مع هذه الوضعية بحكمة شأنها شأن ما تمت تسويته من منازعات قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري.

جدير بالذكر أن إدارة وفاق سطيف قامت قبل انطلاق الموسم الرياضي الجاري بتسوية وضعية كان فيها وفاق سطيف قاب قوسين أو أدنى من التعرض لعقوبات شديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم كان من الممكن أن تؤثر بشكل سلبي كبير على مستقبل الفريق على غرار تسوية غرامة "الفيفا" في قضية اللاعب الملغاشي إبراهيم آمادا و القيمة العالقة من مستحقات كل من المالي ماليك توري و الغاني دانيال لوموتي حيث تم رفع الحظر الدولي على الوفاق في آخر أنفاس الموعد المحدد من طرف الفيفا.