قائد القوات البحرية يشرف على مراسيم تفتيش الغراب متعدد المهام

أشرف اللواء قائد القوات البحرية، اليوم الاثنين ، بالرصيف الشمالي للأميرالية، مقر قيادة القوات البحرية، على مراسم تفتيش الغراب متعدد المهام "الزاجر"، بعد مشاركته في تنفيذ تمرين الأمن البحري "سيبوردر- 2022" خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 أكتوبر 2022، في عرض سواحل تولون بفرنسا.

وحسب بيان وزارة الدفاع ، فان هذا التمرين الذي يدخل في إطار تجسيد مخطط عمل 2022 لمبادرة "5+5 دفاع"، عرف تنفيذ عدة مناورات تكتيكية وعمليات المنع البحري والبحث والإنقاذ وتمرين إستعراضي لمكافحة التلوث والمساعدة في البحر، كما يهدف إلى ترقية التعاون المشترك في عرض البحر ما بين دول أعضاء مبادرة "5+5 دفاع".