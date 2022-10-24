جيجل: إخماد 7 حرائق من مجموع 10 سجلت اليوم

تمكنت مختلف وحدات الحماية المدنية من إخماد سبعة (07) حرائق من مجموع 10 تم تسجيلها اليوم الاثنين عبر عديد مناطق ولاية جيجل، حسبما أفاد به رئيس مصلحة الوقاية بالمديرية المحلية للحماية المدنية الرائد صالح لعرج.

ولا يزال عناصر للحماية المدنية يسجلون العديد من بؤر الحرائق عبر مختلف المناطق الغابية ببلديات الولاية و التي سجلت نهار اليوم اشتعال 10 حرائق.

وأضاف أن ذات العناصر تمكنوا من إخماد 07 حرائق في حين لا تزال الجهود متواصلة من طرف عناصر الحماية المدنية و محافظة الغابات بمعية أفراد الجيش الشعبي الوطني لإطفاء 3 حرائق أخرى بمناطق "تايروا" ببلدية أولاد يحيى خدروش و "بئر غزالة" بزيامة منصورية و "لعشاش" ببلدية بودريعة بن ياجيس.

وأشار إلى أن البؤر التي تم إخمادها تمركزت بالخصوص بمناطق غابية ببلديات الميلية و العوانة و قاوس و الطاهير و زيامة منصورية والجمعة بني حبيبي.

وقد ساعدت الرياح وكذا الحرارة المرتفعة في الانتشار السريع للنيران مع صعوبة التحكم فيها خاصة ببعض المناطق ذات التضاريس الصعبة وفق ما ذكره الرائد لعرج .

و قد قاربت الحصيلة الأولية ل 39 حريقا مس غابات ولاية جيجل خلال ال 72 ساعة الأخيرة ال 100 هكتار من مختلف المكونات الغابية حسب نفس المصدر.