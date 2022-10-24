بومرداس: 10 سنوات سجنا ضد محتكر الزيت

أدانت محكمة بودواو، شمال ولاية بومرداس، ثلاثة متهمين بالمضاربة غير المشروعة في المواد الغذائية الأساسية ذات الإستهلاك الواسع (مادة زيت المائدة) بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا لكل واحد منهم، حسب بيان صدر اليوم الاثنين عن وكيل الجمهورية لدى محكمة بودواو.

وأضاف البيان أن عقوبة السجن في حق المتهمين الثلاث متبوعة بغرامة مالية نافذة تقدر بخمسة ملايين دج لكل واحد منهم وكذا مصادرة المحجوزات، موضحا أن متابعة ومحاكمة المتهمين تمت عن طريق إجراءات المثول الفوري.

وبالمناسبة, ذكر البيان بأن قانون محاربة المضاربة غير المشروعة ينص على تطبيق عقوبات صارمة على المتورطين في هذه الجرائم تصل إلى 30 سنة سجنا و السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة في إطار جماعة منظمة.