تبسة: حجز كمية من الكيف المعالج

تمكنت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة بعد توفرها على معلومات بخصوص تواجد مجموعة إجرامية تحترف المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية التي تنشط بولاية تبسة من خلال التهريب عبر الحدود .

وجاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية تبسة تسلمت الخبر على نسخة منه انه بعد تكثيف الأبحاث و التحريات من طرف ذات الفرقة الشرطية ، و إعداد خطة محكمة تم نصب كمين و مداهمة المكان ليتم توقيف مركبة من نوع بيجو 206 ، على متنها شخصان وسمحت عملية تفتيش المركبة بضبط 27 صفيحة من المخدرات قدر وزنها بـ 02 كلغ و 600 غ ومنه توقيف المشتبه فيهما و تحويلهما رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة و فتح تحقيق في القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية و تقديم المتورطين أمام العدالة.