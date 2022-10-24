24 أكتوبر 2022
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24 أكتوبر 2022 °C

تبسة: حجز كمية من الكيف المعالج

مجتمع
24 أكتوبر 2022 ()
ع.سمية
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 تمكنت فرقة قمع الإجرام التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية تبسة بعد توفرها على معلومات بخصوص تواجد مجموعة إجرامية تحترف  المتاجرة بالمخدرات و المؤثرات العقلية بطريقة غير شرعية  التي تنشط بولاية تبسة من خلال التهريب عبر الحدود .

وجاء في بيان لخلية الاتصال والعلاقات العامة لأمن ولاية تبسة تسلمت الخبر على نسخة منه  انه بعد تكثيف  الأبحاث و التحريات  من طرف ذات الفرقة الشرطية  ، و إعداد خطة محكمة  تم نصب كمين و مداهمة المكان ليتم توقيف  مركبة من نوع بيجو 206 ، على متنها  شخصان وسمحت عملية تفتيش المركبة  بضبط 27 صفيحة من المخدرات قدر وزنها بـ 02 كلغ و 600 غ  ومنه توقيف المشتبه فيهما و تحويلهما رفقة المحجوزات إلى مقر الفرقة و فتح تحقيق في القضية لحين استكمال الإجراءات القانونية و تقديم المتورطين أمام العدالة. 

 

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