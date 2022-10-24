لجنة من "الكاف" ستعيد معاينة ملعب 5 جويلية

كشف المدير العام للمركب الأولمبي محمد بوضياف، محمد بختي، اليوم الاثنين، بمقر اللجنة الأولمبية والرياضية ببن عكنون (الجزائر العاصمة)، أن لجنة تأهيل الملاعب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم (الكاف)، ستعود لمعاينة ملعب 5 جويلية في 30 أكتوبر الجاري، بعد استكمال الأشغال به.

وأكد بختي، بمناسبة التوقيع على اتفاقية "وضع وحدة ألعاب القوى "ساطو" التابعة للمركب، تحت تصرف الرياضيين المنخرطين في الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى" أن لجنة تأهيل الملاعب التابعة للهيئة الكروية القارية التي أبدت تحفظات بشأن جاهزية ملعب 5 جويلية لاحتضان البطولة الإفريقية للاعبين المحليين "شان-2023"، ستعود لمعاينته في 30 أكتوبر الجاري بعد استكمال الأشغال به".

وأضاف: "وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أعطى تعليماته هو الآخر، بأن يكون آخر أجل للانتهاء من الأشغال، يوم 30 أكتوبر كأقصى حد"، مشيرا إلى أن "تاريخ إعادة فتح ملعب 5جويلية يعود إلى السلطات العليا في البلاد. ليس لدي أي تاريخ رسمي لإعادة فتح هذه المنشاة الرياضية".

وختم بالقول: "عشب أرضية الميدان في حالة جيدة وبقي تجهيز الملعب. ينبغي على الجماهير التحلي بالصبر، ريثما نعيد فتحه".

للإشارة، أغلق ملعب 5 جويلية في يوليو الماضي من أجل تجهيزه لاحتضان مباريات بطولة اللاعبين المحليين المقررة بالجزائر من 14 يناير الى 3 فبراير 2023, بعدما أصبح غير معتمد من طرف الكونفدرالية الإفريقية لاحتضان المنافسات القارية للأندية على غرار رابطة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية.