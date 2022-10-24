ارتفاع انتاج الموارد الصيدية مقارنة بالسنة الماضية

سجل قطاع الصيد البحري و المنتحات الصيدية خلال السنة الجارية و حتى أكتوبر الجاري ارتفاعا يقدر بـ19 بالمائة مقارنة بالعام الماضي كله، حسب ما كشف عنه اليوم الاثنين من تيبازة وزير القطاع.

وأوضح وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلاوتشي، في تصريح صحفي في ختام زيارة عمل قادته الى الولاية ، ان الانتاج الصيدي ارتفع هذه السنة، و الى غاية أكتوبر الجاري، بـ19 بالمائة مقارنة بعام 2021 ،بفضل دخول عدد من الاستثمارات في مجال تربية المائيات حيز الخدمة.

وقدر حجم الانتاج هذه السنة بـ116 ألف طن من مختلف أصناف السمك، في حين قدر الانتاج السمكي خلال سنة 2021 بأكثر من 97 الف طن، كما سجل صلاوتشي.

وقال: "تم خلال السنة الجارية إنتاج 8000 طنا من مختلف مزارع استزراع السمك، اي تربية المائيات، ما يمثل نسبة ارتفاع تقدر بـ67 بالمائة من الإنتاج في مجال شعبة تربية المائيات مقارنة بالعام الماضي".

وذكر الوزير أيضا باستلام خلال هذه السنة، عدد من سفن الصيد البحري ذات الطاقة الكبيرة، ساهمت إلى جانب عوامل أخرى في ارتفاع إنتاج الصيد البحري.

وبخصوص رفع حطام سفن بموانئ الصيد البحري و النزهة، فقد بلغ عدد الوحدات التي تم رفعها منذ انطلاق العملية شهر يوليو الماضي، 596 وحدة أي ما يمثل 96 بالمائة كنسبة تقدم، وفق الوزير.

للإشارة، أشرف وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية رفقة وزير التكوين و التعليم المهنيين و والي تيبازة على التوالي ياسين مرابي و ابو بكر الصديق, على انطلاق السنة البيداغوجية للتكوين في قطاع الصيد البحري من مدرسة التكوين التقني للصيد البحري و المنتجات الصيدية بشرشال قبل ان يتوجه لميناء الصيد البحري بقوراية باقصى غرب تيبازة.