تعليم عالي: إنشاء وكالة لتقييم جودة التسيير قريبا

أعلنت مسؤولة بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي اليوم الاثنين بجامعة مولود معمري بتيزي وزو، عن ترقب إنشاء وكالة لضمان جودة التسيير في القطاع، قريبا.

وأفادت نائب مدير برامج التعاون الجامعي و البحث، سميرة شادر، في تدخلها خلال افتتاح المؤتمر الجهوي لمنطقة الوسط المنظم في إطار مشروع التعاون الدولي "التعليم العالي في الجزائر في زمن الحوكمة الجامعية"، أن "اللوائح المنظمة لهذه الوكالة هي قيد الإعداد على مستوى الوزارة".

وأوضحت أن مهمة هذه الوكالة هي "تقييم تسيير عمل كل مؤسسة جامعية والتدخل لاتخاذ الإجراءات الضرورية"، التي يتضمنها مشروع إصلاح التعليم العالي.

ويتعلق الأمر، كما أضافت المتحدثة، بـ "مشروع هيكلي يهدف إلى تعزيز قدرات التعليم العالي في مجال تحسين جودة التكوين البيداغوجي والبحث العلمي، بهدف تحقيق استقلالية كل مؤسسة".

كما يرمي نفس المشروع إلى "تحويل الجامعة إلى قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتكييف عملية تسيير كل مؤسسة بالشكل الذي يسمح بتلبية احتياجات محيطها الاجتماعي و والاقتصادي المباشر"، حسب نفس المسؤولة.

من جهته، ذكر نائب رئيس الجامعة المكلف بالعلاقات الخارجية، البروفيسور محند سعيد بلقايد، أن برنامج التعاون مع الاتحاد الأوروبي المذكور يهدف إلى "إدراج الحوكمة الرشيدة في إطار مقاربة تشاركية وذات جودة".

ويشمل هذا المشروع الممول من طرف الاتحاد الأوروبي 16 جامعة، منها 12 جزائرية و 4 أوروبية مشاركة في برنامج تطوير تسيير المؤسسات الجامعية.