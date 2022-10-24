تعيين رئيس جديد لمجلس إدارة شباب قسنطينة

تعيين رئيسا جديدا لمجلس الإدارة تم تعيين عبد الغني قوراري،رئيسا جديدا لمجلس إدارة الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الرياضي القسنطيني، خلفا لعمر رابح، حسبما اعلن عنه النادي المنتمي الى الرابطة الأولى،اليوم الاثنين.

وكتب النادي على صفحته في فايسبوك "تعلم الشركة الرياضية ذات الأسهم للنادي الرياضي القسنطيني, وتطبيقا للقوانين المعمول بها, أنه تم تنصيب السيد عبد الغني قوراري رئيسا لمجلس إدارة الشركة وهذا ابتداء من تاريخ 23 أكتوبر 2022".

يذكر ان عمر رابح،تم تعيينه رئيسا لمجلس الإدارة في مارس 2021 خلفا ليزيد لعلى، المستقيل من منصبه.

ويأتي رحيل عمر رابح في الوقت الذي يتصدر فيه الفريق مؤقتا ترتيب بطولة الرابطة الأولى برصيد 17 نقطة،متقدما بنقطتين عن ملاحقيه المباشرين شباب بلوزداد واتحاد خنشلة (15 نقطة لكل منهما).

وبعد سقوطه لأول مرة في الموسم داخل الديار أمام مولودية الجزائر (0-2), تدارك "السياسي" أوضاعه وفاز على ضيفه اتحاد بسكرة (2-1) في إطار الجولة التاسعة.