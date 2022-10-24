وزارة الفلاحة : إطلاق حملة وطنية للتشجير

تعتزم مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إطلاق حملة وطنية للتشجير وإعادة التشجير، غدا الثلاثاء، وذلك بمناسبة إحياء اليوم الوطني للشجرة المصادف ل25 أكتوبر من كل سنة، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان للوزارة.

وسيتم "إعطاء إشارة انطلاق الحملة الوطنية للتشجير وإعادة التشجير عبر كل مناطق الوطن، بتأطير من محافظي وأعوان الغابات، مع إشراك أعضاء المجتمع المدني ومختلف المؤسسات التربوية والسلطات المحلية"، يضيف البيان الذي أوضح بأن هذه الحملة ستتواصل إلى غاية شهر مارس 2023.

وسيكون الانطلاق الرسمي للحملة الوطنية للتشجير من ولاية الجلفة، أين سيتم إعطاء إشارة انطلاق مشروع إعادة تهيئة السد الأخضر ضمن "مقاربة علمية جديدة ذات بعد اقتصادي واجتماعي"، حسب نفس المصدر.