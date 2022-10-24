اسعاف 9 اشخاص اصيبوا في حوادث متفرقة بتبسة

اصيب 9 اشخاص بتبسة الاثنين بينهم عامل سقط أثناء العمل في ورشة بناء عمارة ببولحاف الدير

وبحسب بيان صحفي لخلية الاعلام للمديرية الولائية لاحماية المدنية بتبسة تسلمت "الخبر" نسحة منه فقد ندخلت لت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بمرسط نهار اليوم 2022.10.24 لأجل حادث مرور وقـــــــع على مستوى الطريق الوطني رقم 16 بالمكان المسمى شعبة النمرة ببلدية مرسط،تمثل بعد اصطدام بين سيارتين وسقوطهما بواد ،اسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 21 و 77 سنة،و تم اسعاف المصابين وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبــــــــية بمستشفى مرسط.

كما تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الشريعة لأجل حادثي مرور منفصلين:

حادث اول وقـــــــع على مستوى طريق الضلعة ببلدية الشريعة في انحراف سيارة واصطدامها بقطيع مواشي، ليسفر الحادث عن اصابة شخصين و تم اسعافهما وتحويلهما الى مصلحة الاستعجالات الطبــــــــية بمستشفى مجمد الشبوكي بالشريعة ،كما آسفر الحادث عن تسجيل نفوق 7رؤوس من الماشية.

وكان الحادث الثاني على مستوى المكان المسمى فج الردامة ببلدية الشريعة،بعد انحراف سيارة وانقلابها ،اسفر عن تسجيل اصابة شخص يبلغ من العمر حوالي 29 سنة،وتم اسعافه وتحويله الى مصلحة الاستعجالات الطبــــــــية بمستشفى الشريعة.

وتدخلت الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبـــــسة اليوم ايضا لأجل اسعاف وتحويل شخص يبلغ من العمر حوالي 35 سنة، عامل سقط من الطابق الثالث بعمارة بطور الانجاز ببولحاف الدير بتبسة،تم اسعافه وتحويله الى مصلحة الاستعجالات الطبــــــــية بحي الجرف بتبسة.