الجزائر ضيف شرف منتدى الظهور الاقتصادي الافريقي

تنعقد الدورة الخامسة عشرة لمنتدى الظهور الاقتصادي الإفريقي الذي انعقد في "داكار" السنغال من تنظيم منتدى المشغلين لضمان الظهور الاقتصادي في إفريقيا حيث كانت الجزائر ضيفة شرف.

وشهدت النسخة الخامسة عشرة اثراء مواضيع هامة على غرار مسألة النقل الجوي بين البلدان الأفريقية.

ويشارك في فعاليات المنتدى شخصیات سياسية وخبراء ومستثمرين وجهات اقتصادية فاعلة في عدة دول في القارة.

وأكد رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين عبد الوهاب زياني، أن المنتدى فرصة للنهوض بالاقتصاد الأفريقي من خلال تطوير شراكة بين الفاعلين الاقتصاديين الأفارقة وبقية العالم.

وقال زياني ان المنتدى سمح بفتح مجال للتحليل والمناقشة وتبادل الخبرات وتقارب المصالح من اجل تعزيز الاستثمار في إفريقيا.

وذكر ممثل المنتجين بإمكانات الاستثمار التي تزخر بها القارة الأفريقية والتغيرات الجذرية التي شهدتها بعض البلدان، على غرار الجزائر بما يساهم في جذب الاستثمارات، خاصة بعد اصدار قانون الاستثمار.