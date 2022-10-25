عطل مفاجئ يصيب "واتساب"

يعاني عدد من مستخدمي تطبيق التواصل الاجتماعي الخاص بالمراسلات "واتساب"، اليوم الثلاثاء، من عدم القدرة على إرسال أو استقبال الرسائل عبر المنصة. وتبدو خدمة التراسل عبر المنصة غير متصلة بالأنترنت تماما، مع استحالة إرسال واستقبال الرسائل أو فتح المتصفح عبر قائمة الأجهزة المتصلة بالتطبيق.

ولم تنشر "واتساب"، أي إشارة حول وجود عطل في خدماتها، ولم تعلق على المشكلات التي تواجه مستخدمي تطبيق التراسل حتى الآن.

ولجأ مستخدمو واتساب إلى تويتر للحديث عن تعطل الخدمة، حيث تصدر هاشتاغ "وسم" WhatsAppdown# #واتساب محركات البحث الأكثر رواجا.