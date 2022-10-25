مستجدات حول حادثة سليماني

أفاد تقرير فرنسي، أنه من المقرر أن تجتمع لجنة الانضباط في الاتحاد الفرنسي لكرة القدم يوم غدا الأربعاء ، للنظر في ملف الإهانات العنصرية التي وجهها لاعب نادي كليرمون فوت يوهان غاستين ضد الدولي الجزائري إسلام سليماني مهاجم نادي بريست خلال المواجهة التي لعبت يوم الأحد الماضي.

صحيفة " ليكيب" ونقلا عن وكالة" فرانس براس"، أكدت أنه تم الإستماع لفريق بريست وطلب النادي فتح تحقيق من قبل الاتحاد الفرنسي حول الحادثة، خاصة وأن الأمور يبدو أنها قد تسارعت.

وأضاف المصدر ذاته، أن لجنة الانضباط في الدوري الفرنسي، ستنظر في القضية خلال اجتماع مقرر عقده بداية من الساعة السادسة مساءا.