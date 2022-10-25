أمير قطر يؤكد تعرض بلاده لحملة غير مسبوقة

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر خلال كلمته أمام مجلس الشورى أن دولة قطر منذ أن نالت شرف استضافة كأس العالم تعرضت إلى حملة غير مسبوقة لم يتعرض لها أي بلد مضيف، وذلك في تصريحات نقلها موقع شبكة قنوات " بيين سبورتس".

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر: "تعاملنا مع الأمر بداية بحسن نية بل واعتبرنا أن بعض النقد إيجابي ومفيد إلا أنه تبين أن الحملة تتواصل وتتسع وتتضمن افتراءات وازدواجية معايير حتى بلغت من الضراوة مبلغاً جعل العديد يتساءلون للأسف عن الأسباب والدوافع الحقيقية من وراء هذه الحملة".

وأضاف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: "تجمع استضافة كأس العالم بين عناصر عدة من مكونات المصداقية والقدرة على التأثير الإيجابي، إنها باختصار مناسبة نظهر فيها من نحن ليس فقط لناحية قوة اقتصادنا ومؤسساتنا بل أيضا على مستوى هويتنا الحضارية".

وأوضح الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أن دولة قطر حالياً أشبه بورشة عمل من التحضير والتجهيز للمناسبة ينخرط فيها القطريون والمقيمون جميعا، قائلاً : "لنواصل العمل كل من موقعه لرفع اسم الوطن عاليا ولنفتح أذرعنا للترحيب بالجميع ليشهد العالم ضيافة القطريين وكرمهم".

وأردف أمير دولة قطر أن دولاً شقيقة وصديقة وضعت مشكورة إمكانياتها تحت تصرفنا وهذه أصلاً من أهداف مثل هذه المناسبات التي تحض على التعاون والتآخي وتبادل الخبرات وتجمع ولا تفرق فهي بطولة للجميع ونجاحها نجاح للجميع.