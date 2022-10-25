وفاة مفتي الجمهورية التونسية

توفي اليوم الثلاثاء، مفتي الجمهورية التونسية ووزير الشؤون الدينية السابق عثمان بطيخ عن عمر ناهز الـ 81 سنة بالمستشفى العسكري، حسبما أفاده موقع "موزاييك إف أم" .

وولد عثمان بطيخ يوم 17 أفريل 1941 بمدينة تونس، وحصل على الإجازة في الحقوق عام 1967 وعلى الإجازة من كلية الزيتونية للشريعة وأصول الدين، وله دكتوراه مرحلة ثالثة في علوم الشريعة ودكتوراه دولة من الجامعة الزيتونية. وشغل الراحل منصب ملحق مكلف بدائرة الشؤون الدينية برئاسة الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 2001 إلى 2006.

ثم تولى منصب مفتي الجمهورية التونسية وذلك من شهر نوفمبر 2008 حتى جويلية 2013 ليتم تعويضه بالوزير السابق حمدة سعيد، كما تولى وزارة الشؤون الدينية سنة 2015.