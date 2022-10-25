الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية بالنيجر

أدانت الجزائر بشدة الاعتداءات الإرهابية التي استهدفت السبت الماضي مدنيين أبرياء بمنطقة بنيبانغو غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالي.

وأفادت وزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك" أن "الجزائر تدين بشدة الهجومات الإرهابية التي وقعت بتاريخ 22 أكتوبر 2022 بمنطقة بنيبانغو غرب النيجر بالقرب من الحدود مع مالي، مستهدفة مدنيين أبرياء. "

"وفي هذه الظروف الأليمة، تعرب الجزائر عن تعازيها الخالصة لأسر الضحايا، كما تجدد تضامنها التام مع حكومة وشعب النيجر الشقيق، هذا البلد المجاور والصديق الذي تقيم معه علاقات جيدة"، يضيف البيان.

وحسب ذات المصدر، فإن "هذه الهجمات، التي تعكس النية الخبيثة للجماعات الإرهابية لنشر الفوضى في النيجر وكذا في جميع أنحاء منطقة الساحل، لا يمكن أن تقوض عزم دول المنطقة والجزائر وكذا إرادتهم المشتركة للقضاء على هذه الآفة والمشاركة في منظور واعد للسلام والازدهار المشترك لمنفعة شعوبها".