الأرقام تنصف بن رحمة مجددا أمام مدربه

يواصل الدولي الجزائري، سعيد بن رحمة لاعب نادي وست هام الإنجليزي تقديم عروضه الكروية المميزة مع فريقه، وكان آخرها البارحة أمام بورنموث وذلك لحساب الجولة الثالثة عشرة من منافسات البريمرليغ، حيث انتهى اللقاء بهدفين دون رّد.

وتواصل الأرقام إنصاف بن رحمة على حساب مدربه الأسكتلندي الذي يتعرض لضغوط مختلفة من قبل وسائل الإعلام البريطانية وحتى جماهير "الهامرز"، على خلفية تهميشه للاعب بالرغم من الوجه الجيد الذي يظهر به خلال المباريات التي يلعبها.

وبحسب موقع " سكاي سبورتس ستاتو"، فقد أختير بن رحمة أحسن لاعب في لقاء البارحة، وتمكن صاحب السبعة والعشرين عاما، من تسجيل الهدف الثاني عن طريق ركلة جزاء وهو الأول له من نوعه هذا الموسم، كما قام بثماني تسديدات ناجحة على مرمى المنافس، ولم تتوقف أرقامه هنا فقط بل لمس بن رحمة الكرة ست مرات في منطقة الجزاء وكانت كلها مشتركة مع زملائه كما قام بأربع مراوغات كاملة في المواجهة.