التنافس على بن ناصر يصعّب من مهمة الميلان

أفاد اليوم تقرير إعلامي أن نادي آسي ميلان لا يزال يسعى جاهدا لتجديد عقد لاعبه الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي ينتهي عقده في صيف 2024.

موقع "ميلان إيطاليا" المهتم بمستجدات نادي الروسونيري أكد أن مسؤولي الميلان لا يزالون في مفاوضات مع المقربين من اللاعب للفصل في الأمر.

المصدر ذاته،أوضح أن باولو مالديني المدير التقني للفريق " اللومباردي"،لا يعارض فكرة الرفع من الأجرة السنوية لبن ناصر لتصل إلى 3.5 مليون يورو بما في ذلك المكافآت، لكن في المقابل هناك فرق ممتازة تريد اللاعب بقيمة أربع ملايين يورو سنويا ثابتة ومع يصعّب حتما من سير المفاوضات.