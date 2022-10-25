جمع أزيد من 315 ألف كيس دم خلال 2022

كشفت ليندة زغلاش ممثلة عن الوكالة الوطنية للدم جمع أزيد من 315 ألف كيس من الدم خلال سنة 2022 ، 71 بالمائة تم جمعها في مراكز حقن الدم عبر مختلف ولايات الوطن و28 بالمائة منها جمعت عبر شاحنات حقن الدم المتنقلة مبرزة العمل التنسيقي مع مختلف الشركاء لجمع أكبر كمية من الدم بمختلف الزمر.

وأوضحت زغلاش في تصريح لبرنامج ضيف الصباح للقناة الثانية، اليوم الثلاثاء، أن عملية التبرع بالدم تتطلب توفر شروط في المتبرع الذي يخضع للفحوصات قبل التبرع والتأكد من تمتعه بصحة جيدة.

وأضافت ذات المتحدثة، أن البنك الوطني لحقن الدم بحاجة أكثر إلى التبرع بالدم خاصة بعد جائحة كورونا داعية المواطنين البالغين من العمر ما بين 18 و65 سنة إلى التقرب من مراكز حقن الدم المتواجدة بولاياتهم للتبرع لفائدة المرضى الذين هم بأمس الحاجة إليه ودعم مراكز حقن الدم عبر مختلف مستشفيات الوطن.