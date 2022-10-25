سوق "الدوفيز" يلتهب من جديد

شهدت أسعار الصرف العملات الرئيسية بداية بالورقة الخضراء في السوق الموازية، تقلبات معتبرة، وبرزت التغيرات المسجلة في وقت أثيرت فيه مسألة ترسيم عودة استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، إلى جانب انتعاش سوق السيارات، فضلا عن تسجيل انخفاض في العرض.

تعرف أسعار صرف الدولار الأمريكي في السوق السوداء بالجزائر، ارتفاعا ملحوظا منذ أيام، حيث بلغ معدل سعر صرف الدينار مقابل الدولار 222 دينار لدى الشراء و224 دينار لدى البيع.

وتسري وضعية سعر الصرف عموما على مجمل العملات المتداولة، حيث بلغ بالنسبة للجنيه الإسترليني 242 دينار لدى الشراء و245 دينار لدى البيع، وقدر بالنسبة للدولار الكندي 158 دينار لدى الشراء و160 دينار لدى البيع.

في نفس السياق، تدعم سعر العملة الأوروبية الموحدة "الأورو" مقابل الدينار الجزائري، بشكل نسبي في تعاملات السوق السوداء، مع مستويات مرتفعة رغم المنحى الذي تشهده العملة الأوروبية مقابل العملات الرئيسية لاسيما الدولار، حيث يقدر 01 أورو بـ0,98 دولار أمريكي، باعتبارها الوتيرة التي استمر عليها الوضع منذ بضعة أيام.

وطبقا لهذا الأساس، فقد بلغ سعر الأورو على مستوى السوق السوداء، 216 دينار للشراء و218 دينار للبيع، ويأتي ذلك في وقت يشهد انتعاشا لحركة الملاحة الجوية والرحلات بين العديد من البلدان، ولكن أكثر من ذلك التوجه نحو اعتماد استيراد السيارات المستعملة أقل من ثلاث سنوات.

وتبعا لذلك، فإنّ نشاط بيع العملة الصعبة في السوق الموازية استعاد بريقه بفعل عدم وجود البدائل الرسمية بالمقام الأول، وإن سجل -حسبما استطلعته "الخبر" لدى عدد من الباعة في السوق الموازية- نقصا في العرض خلال الآونة الأخيرة.

وعلى مستوى قيمة العملة المحلية مقابل أهم العملات العربية، فقد استقر الدينار الجزائري عند مستوى متوسط نسبيا متدنيا، حيث بلغ مقابل الريال السعودي 52.00 دينار لدى الشراء و55.00 دينار لدى البيع، وفي نفس الوتيرة، تدعم الدرهم الإماراتي في التعاملات الموازية، وبلغ سعر الدرهم لدى السوق الموازية (السوق السوداء) 51.00 دينار لدى الشراء و54.00 دينار لدى البيع.

وبالموازاة مع ذلك، يتم تداول الليرة التركية بـ11 دينارا للشراء و13 دينارا للبيع، بينما بلغ سعر اليوان الصيني 30 دينارا للشراء و32 دينارا للبيع، وبلغ الدينار التونسي 62 دينارا لدى الشراء و65 دينارا لدى البيع.

وتعكس تقلبات سعر صرف الدينار في السوق الموازي، عوامل ظرفية ضاغطة، في وقت يرتقب أن تشهد السوق الموازية للعملة التي تعد أهم بارومتر في مجال التعاملات لسعر الصرف، انتعاشا، خاصة مع نهاية السنة الحالية لاسيما بالنسبة للورقة الخضراء الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة الأورو، كانعكاس للطلب المتزايد المرتقب الذي ستبدأ ملامحه تتضح خلال الثلاثي الأول من سنة 2023 مع عودة سوق استيراد السيارات أيضا، بعد فترة ركود متصلة بتداعيات جائحة كورونا، فضلا عن تدابير الحجر الصحي وغياب نشاط النقل وانكماش الحركة التجارية.