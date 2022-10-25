تفاصيل عملية توزيع السكن بمناسبة عيد الثورة

أعلن وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، أنه سيتم توزيع ما يقارب 120 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ، موزعة على التراب الوطني، بمناسبة الذكرى الـ 68 لاندلاع الثورة التحريرية.

وأوضح الوزير في تصريح صحفي، خلال زيارة إلى مشاريع سكنات البيع بالإيجار لوكالة "عدل" بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (الجزائر العاصمة) أن هذه الحصة تتوزع على 68 ألف وحدة اجتماعية إيجارية و 29.700 سكن عدل و3.700 وحدة الترقوي المدعم و1.750 سكن ترقوي عمومي.

وأضاف أن عملية التوزيع التي ستتم يوم 15 نوفمبر المقبل بالتنسيق مع الولاة ستشمل كذلك أزيد من 11.000 إعانة للسكن الريفي وكذا 4.200 تجزئة اجتماعية. وتابع بلعريبي أنه "وفقا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تم بموجب مشروع قانون المالية لعام 2023 تسجيل العديد من المشاريع السكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري.