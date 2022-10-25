غليزان: توقيف جناة قلدوا أختام دولة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بالأمن الحضري الأول في غليزن، من وضع حد لنشاط شبكة إجرامية متكونة من ثلاثة أشخاص تورطوا في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جناية التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية واستعمالها والمشاركة في التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال وتقليد أختام الدولة.

القضية جاءت على إثر تلقي شكوى من قبل مواطن تعرض للنصب والاحتيال من قبل ثلاثة أشخاص ادعوا بأنهم سيساعدونه بغية الرفع من المعاش الخاص به، أين قاموا بتسليمه وثائق ومستندات مزورة مقابل الحصول على مبالغ مالية متفاوتة.

وقد أسفرت التحقيقات التي قامت بها ذات المصلحة بالتنسيق مع النيابة المختصة إقليميا، إلى تحديد هوية المشتبهين فيهم و توقيفهم، أين تم ضبط خلال عملية التفتيش على مجموعة من الوثائق المزورة، منها جهازي إعلام آلي وجهاز سكانير، كانت تستعمل في عملية التزوير، بالإضافة إلى 05 هياكل أختام مقلدة، و04 حافظ بيانات تحتوي على بيانات إدارية مزورة. وبعد إتمام الإجراءات القانونية أنجز ملف إجراء قضائي، وتم تقديم المزورين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة.