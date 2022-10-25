"الفاف" تحت مجهر مفتشية وزارة الشباب والرياضة

أفاد بيان لوزارة الشباب والرياضة، أن مصالح المفتشية العامة التابعة للوزارة باشرت عملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجاء في بيان الوزارة "مواصلة لتطبيق برنامج المفتشية العامة التابعة لوزارة الشباب والرياضة لسنة 2022، باشرت لجنة تفتيش مكونة من مفتشين مركزيين يوم الأحد 23 أكتوبر 2022 بعملية مراقبة وتفتيش معمق لتسيير الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

كما ستمس كذلك عمليات التفتيش والمراقبة الرابطات التابعة للاتحادية الجزائرية لكرة القدم على غرار الرابطة المحترفة الأولى والرابطة الوطنية للهواة والرابطات الجهوية. وستشمل عمليات التفتيش والمراقبة التسيير الإداري والمالي والمحاسباتي لهذه الهيئات الرياضية."