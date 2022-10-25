"سابطا": إرجاع العمال المسرحين لدى توفّر مناصب شغل

توصلت المؤسسة الوطنية للجسور والمنشآت الفنية "سابطا" إلى تسوية ودية مع العمال المسرحين بالاتفاق على إعادتهم (من غير المسرحين تأديبيا) إلى مناصبهم في حالة توفر مناصب شغل.

وبعد إقدام العمال المسرحين على غلق باب مقر الوحدة الكائن مقرها بالحراش في العاصمة أمس الاثنين، توصلت الأطراف المعنية إلى التوقيع على محضر جلسة العمل جمعت ممثلين عن إدارة شركة "سابطا" ونقابة العمال، بالإضافة إلى ممثلي العمال، حيث تم طرح كل الانشغالات وتقديم جميع الشروحات حول سبب التسريح. في المقابل أفادت الوثيقة أن المؤسسة تعهدت بأولوية إرجاع جميع العمال المسرحين من غير المسرحين تأديبيا في حالة توفر مناصب شغل، فيما أعيد فتح باب مقر الوحدة الكائن مقرها بالحراش في العاصمة وتحرير الطريق المؤدي لها.

يشار أن اتفاق المعنيين جاء بعد توجه العمال المسرحين إلى المؤسسة للمطالبة بإعادتهم إلى مناصب عملهم السابقة والتي يعود بعضهم شغلها إلى سنوات.