وفاة المجاهد كريم أرزقي

توفي، اليوم الثلاثاء، المجاهد عضو جيش التحرير الوطني أحد كبار معطوبي ثورة التحرير الوطني بالولاية الثالثة التاريخية كريم ارزقي شقيق المجاهد الرمز كريم بلقاسم.

وقدم وزير المجاهدين العيد ربيقة، تعازيه إلى عائلة المرحوم ورفاقه في الجهاد.

وجاء في الصفحة الرسمية للوزير عبر موقعه الرسمي في" الفايسبوك ": "لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نرفع أكف التضرع إلى المولى تعالى أن يرحمه برحمته الواسعة ويسكنه جنان الخلد مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وإلى عائلته الكريمة ورفاقه في الجهاد والكفاح بخالص التعازي وأصدق المواساة.