محادثات جزائرية-دنماركية لتطوير مشروع الأنسولين

استقبل وزير الصناعة الصيدلانية علي عون، اليوم الثلاثاء، سفيرة مملكة الدنمارك فانيسا فيجا ساينز.

وحسب بيان وزارة الصناعة الصيدلانية، اللقاء سمح بمراجعة عدد من الأسئلة المتعلقة بالشراكة الصيدلانية بهدف التعميق فيها وإثرائها ،لاسيما على المستوى المؤسساتي من خلال تنظيم ورشة عمل مشتركة حول مواضيع ذات اهتمام مشترك تخص تسيير التوريد الصيدلاني في سوق معرضة للاختلالات واضطرابات داخلية و/أو خارجية،اقتصاد الصحة وضرورة التوازن بين عقلنة النفقات الصحية واستدامة الرعاية الصّحية المجانية.

وأضاف البيان أن الطرفين ناقشا الاستثمارات المباشرة للمخابر الدنماركية وتطوير المشروع المشترك مع مجمع صيدال لإنتاج الانسولين، وفي هذا السياق أعرب الوزير عن استعداده لدعم وتأييد المشروع المشترك بشرط مسبق يتمثل في الالتزام بإنتاج أقلام الأنسولين بنمط إنتاج كامل في آجال مدروسة من خلال الرفع المتسارع لنسبة إدماج الأقلام والالتزام بالتوجه نحو عملية التصدير إلى كل من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.