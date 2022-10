Qui est le nouveau Premier Ministre Britannique

Rishi Sunak est devenu, lundi 24 octobre, le nouveau Premier ministre britannique, après la démission de Liz Truss jeudi au bout de 44 jours en poste.

Né de parents originaires du Pendjab, marié à l'une des plus grandes fortunes de l'Inde, Rishi Sunak est le premier locataire du 10 Downing Street, dont la famille est issue de l'ancien empire colonial.

"Dishy Rishi" ou "Monsieur Propre" aiment l'appeler ses adversaires et la presse d'opposition comme le quotidien de centre-gauche, The Guardian. Le jeune homme politique a su bâtir une véritable marque "Rishi Sunak", à l'image d'un Tony Blair dans les années 90.

Il fait la Une de GQ, le magazine des hommes de 40 ans urbains. Très présent sur Twitter et Instagram, où on l'y voit en train de travailler chez lui en sweat à capuche ou en bottes et gilet fluorescent sur un chantier, le jeune politique veut donner de lui une image lisse et dynamique. Fils d'un médecin d'origine indienne et issu d'une famille aisée, Rishi Sunak semble avoir endossé tous les habits de l'élite britannique.