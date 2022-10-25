اتحاد الجزائر يرتقي إلى الوصافة

ارتقى اتحاد الجزائر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى مؤقتا بعد فوزه، اليوم الثلاثاء، على نادي بارادو في إطار تسوية الرزنامة.

وسجل أهداف الاتحاد كل من مدافع المنافس دوار ضد مرماه (د 2) ومزيان (د 25)، فيما قلص عواد النتيجة في الدقيقة 65.

وبهذا يعود أشبال المدرب بوعلام شارف إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين أمام مولودية وهران وشبيبة الساورة، رافعين رصيدهم إلى النقطة 16 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر شباب قسنطينة، فيما يبقى نادي بارادو في المركز 13 برصيد 8 نقاط.

في مقابلة أخرى أجريت زوال اليوم، يواصل شبيبة الساورة بداية موسمه السيئة بعدما انقاد للخسارة الرابعة في الموسم، كانت هذه المرة أمام أولمبي الشلف بملعب غليزان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وارتقى الشلفاوة إلى المركز الخامس بـ13 نقطة، في الوقت الذي يبقى أبناء الجنوب في المركز 14 بـ8 نقاط فقط.