ثلاثي في الوصافة

ارتقى اتحاد الجزائر إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الرابطة المحترفة الأولى بعد فوزه، اليوم الثلاثاء، على نادي بارادو في إطار تسوية الرزنامة.

وسجل أهداف الاتحاد كل من مدافع المنافس دوار ضد مرماه (د 2) ومزيان (د 25)، فيما قلص عواد النتيجة في الدقيقة 65.

وبهذا يعود أشبال المدرب بوعلام شارف إلى سكة الانتصارات بعد تعثرين متتاليين أمام مولودية وهران وشبيبة الساورة، رافعين رصيدهم إلى النقطة 16 بفارق نقطة وحيدة عن المتصدر شباب قسنطينة، فيما يبقى نادي بارادو في المركز 13 برصيد 8 نقاط.

في مقابلة أخرى أجريت زوال اليوم، واصل شبيبة الساورة بداية موسمه السيئة بعدما انقاد للخسارة الرابعة في الموسم، كانت هذه المرة أمام أولمبي الشلف بملعب غليزان بنتيجة هدفين مقابل هدف.

وارتقى الشلفاوة إلى المركز الخامس بـ13 نقطة، في الوقت الذي يبقى أبناء الجنوب في المركز 14 بـ8 نقاط فقط.

من جهتها، فشلت شبيبة القبائل مجددا في تحقيق الفوز على أرضية ميدان ملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو واكتفت بالتعادل السلبي أمام اتحاد خنشلة بنتيجة التعادل السلبي.

هذه النتيجة تبقى "الكناري" في أسفل الترتيب (المركز 15- 5ن)، فيما يتقاسم "السيسكاوة" المركز الثاني مناصفة مع اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد بـ16 نقطة.

قمة مقابلات اليوم احتضنها ملعب 8 ماي 45 وانتهت بالتعادل الإيجابي هدف في كل شبكة بين وفاق سطيف والضيف شباب بلوزداد.

وحافظ أبناء العقيبة على سجله خاليا من الهزائم هذا الموسم ملتحقا بالوصافة، فيما يحتل أبناء المدرب المصري حسام البدري المركز السادس بـ12 نقطة.