برنامج لتنظيم رحلات السياح الروس إلى الجزائر

أشرف، اليوم الثلاثاء، وزير السـياحة والصناعة التقليدية، ياسـين حـمادي بمقر الوزارة، على مراسم إطلاق برنامج تعاون بين كل من الديوان الوطني الجزائري للسياحة، الوكالة السياحية الخاصة أكار أكار، وإحدى كبرى الوكالات السياحية الروسية، بهدف تنظيم رحلات لصالح السياح الروس.

وأوضح بيان وزارة السياحة، أن برنامج التعاون المبرم يندرج في إطار الرحلة الاستكشافية المنظمة في الفترة الممتدة من 19 إلى 28 أكتوبر 2022، تحت رعاية وزارة السياحة والصناعة التقليدية، لفائدة متعاملين سياحيين ممثلين لعدة وكالات سياحة وأسفار، قصد التعرف على المنتوج السياحي الجزائري لاسيما الصحراوي والساحلي، وبرمجته في جدول مبيعاتهم.

كما ثمن الوزير هذه المبادرة التي تمثل خطوة جديرة بالتقدير والتشجيع كونها تصب في إطار ترقية تعزيز مكانة وجهة الجزائر السياحية في السوق الروسي، باعتباره من أهم الأسواق المصدرة للسياح.

ودعا الوزير مختلف المتعاملين السياحيين إلى الانخراط في نفس المسعى من أجل تجسيد ورقة الطريق المسطرة من طرف القطاع، للتعريف بالمنتوج السياحي الجزائري وتحسين صورة المقصد الجزائري، وتكثيف الجهود من أجل استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح الأجانب.