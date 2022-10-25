عودة المياه إلى مجاريها بين رونالدو وتين هاغ

عاد الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى تدريبات فريقه مانشستر يونايتد، اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى منذ رفضه الدخول كبديل في المباراة ضد توتنهام الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

وكان قائد المنتخب البرتغالي قد استُبعد عن المباراة الأخيرة أمام تشلسي التي انتهت بالتعادل 1-1.

وخاض رونالدو تمارين فرديّة قبل يومين، قبل انضمامه إلى المجموعة اليوم، بما يبدو أنه تصالحٌ مع المدرب إريك تين هاغ، قبل مواجهة شيريف تيراسبول في مولدوفا، الخميس، ضمن منافسات الدوري الأوروبي.

وأشارت تقارير صحافية إلى أن المدرب الهولندي إريك تين هاغ أجرى محادثات مع رونالدو منذ اتخاذه قرار استبعاد اللاعب عن الفريق. وقال المدرب «يجب أن تكون هناك عواقب للسلوك. لا يمكنك أن تتغاضى عن الأمر لأن ذلك لن يكون جيداً للمستقبل».

واعتذر رونالدو عن تصرّفه، قائلاً "أحياناً ننجرّ في خضمّ اللحظة. الاستسلام للضغط ليس خياراً. لم يكن يوماً. هذا مانشستر يونايتد ويجب أن نبقى موحّدين. قريباً سنكون معاً مجدداً".

ولا يشارك النجم البرتغالي بشكلٍ أساسي في جميع مباريات "الشياطين الحمر"، وهو ما يؤثّر على أرقامه التهديفية، على أعتاب المشاركة في مونديال قطر 2022.