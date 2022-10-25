تعاون جزائري-مصري في التنقيب عن الغاز

وقّع، اليوم الثلاثاء، وزير الطاقة والمناجم محمد عرقاب، مع وزيرالبترول والثروة المعدنية المصري المهندس طارق الملا، مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجالات الغاز والنفط والمناجم، وفق بيان نشرته وزارة البترول المصرية.

وتأتي مذكرة التفاهم الجديدة بين مصر والجزائر في إطار مساعي البلدين لتعميق أوجه التعاون بينهما، وشملت مذكرة التفاهم بحث إمكان التعاون في تسويق المنتجات النفطية، خاصة "البوتاجاز"، بالإضافة إلى بحث فرص التعاون في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما.

كما تتضمّن المذكرة بحث التعاون في دراسة إنشاء شركة مشتركة من الشركات المتخصصة من الجانبين، لتنفيذ الدراسات والأعمال الهندسية، وتنفيذ المشروعات وإدارتها في البلدين.

ومن المقرر أن يمتد نشاط الشركة الجديدة إلى دول القارة الإفريقية، بالإضافة إلى بحث التعاون في مجال تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي. ونصت مذكرة التفاهم بين مصر والجزائر على تبادل المعلومات والتجارب في مجال الإستراتيجيات الوطنية لتطوير قطاع الهيدروجين، بالإضافة إلى مجال البحث والتطوير.