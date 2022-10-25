إيداع شخصين رهن الحبس في قضية مضاربة بسكيكدة

أودع وكيل الجمهورية لدى محكمة سكيكدة ، مساء الثلاثاء، شخصين رهن الحبس المؤقت، عن طريق المثول الفوري، كما تم حجز 3700 كيلوغرام من مادة السميد من مختلف الأوزان 10-25 كلم.

واستنادا لخلية الصحافة لأمن سكيكدة، فإن الفرقة الاقتصادية لذات المصالح قد تحصلت على معلومات مفادها قيام أحد التجار بعرض مادة السميد للبيع بغير سعرها القانوني، وهذا بمحله التجاري بمدينة سكيكدة.

وبناء على المعلومات السابقة، نظمت الفرقة عملية مشتركة بين مديرية التجار والشرطة لمراقبة المحل، حيث تبين أنه يمتلك كمية من مادة السميد دون فوترة، تباع بأسعار تفوق السعر القانوني ، فتم حجز الكمية .

المشتبه فيهما وجهت لهما تهم المضاربة الغير شريعة وطرح عروض في السوق لغرض إحداث اضطراب في الأسعار وهوامش الربح المحددة قانونا، عدم شفافية الممارسة التجارية ، وعدم توافق الأسعار والتعريفات المعلنة التي يدفعها الزبون للشراء بدون فواتير .