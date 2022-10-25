الفيفا تتغنى بمحاربي الصحراء

أشادت " الفيفا " ، اليوم الثلاثاء ، بمحاربي الصحراء والنشيد الوطني في منشور لها عبر وسائط التواصل الاجتماعي .

وجاء في منشور أُدرج على صفحة "فيفا كأس العالم" الرسمية على "فيسبوك " و" تويتر" ، كلمات النشيد الوطني مرفوقا بتعليق يتغنى بالروح الوطنية لدى محاربي الصحراء.



وجاء في التعليق : " متى ما رن نشيد الجزائر الوطني في بطولات كأس العالم FIFA متى ما توجب على الخصوم الحذر فمحاربو الصحراء قادمون".

المنشور أُرفق بمقطع فيديو لعزف لحن النشيد الوطني مع مشاهد متفرقة للاعبي المنتخب الجزائري وهم ينشدونه في مباريات عديدة وأزمنة مختلفة.

المنشور حظي بتفاعل جماهيري كبير وسط النشطاء والمتابعين وبالأخص الجزائريين منهم ، حيث عبروا عن تقديرهم للنشيد ولمحاربي الصحراء ، وكذا عبروا عن أسفهم لعدم مشاركة الجزائر في كأس العالم قطر 2022.