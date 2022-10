Sommet de la Ligue Arabe : Début des réunions préparatoires

Les réunions préparatoires du 31e Sommet arabe d’Alger commenceront demain au Centre international des conférences « Abdelatif Rahal », avec au programme une réunion les 26 et 27 octobre des délégués permanents et des hauts responsables.

Les participants à cette réunion de deux jours prépareront la réunion des ministres des Affaires étrangères.

Jeudi, les hauts responsables du Conseil économique et social tiendront une réunion préparatoire au Conseil de la Ligue des Etats arabes au niveau du Sommet.

Le 28 octobre se tiendra une réunion du Conseil économique et social au niveau ministériel, suivie les 29 et 30 du même mois, de la réunion des ministres des affaires étrangères.

La question palestinienne occupera une place de première importance lors des réunions du Sommet, en plus d’autres dossiers, à l’instar de la sécurité alimentaire et de l’énergie, qui seront examinés.