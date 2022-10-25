نقابة القضاة تثمن قرارات رئيس الجمهورية

ثمن الرئيس الجديد للنقابة الوطنية للقضاة عوداش العيدي ، مساء الثلاثاء ، القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء الماضي بخصوص مشروع القانون الأساسي للقضاء.

رئيس النقابة قال في تدخل في نشرة الثامنة على التلفزيون العمومي إن " أكبر المتفائلين لم يكن يتوقع القرارات الجريئة للرئيس تبون حول القضاء".

المتحدث لفت إلى أن "نقابة القضاة تثمن مخرجات اجتماع مجلس الوزراء"، مؤكدا أن "قرارات الرئيس تبون جريئة وتصب في صالح القضاة".

العيدي تحدث أيضا عن "نية جدية" لدى للسلطات العليا في البلاد "للذهاب نحو استقلالية حقيقية للقضاء".

وأعرب عن التماسه لـ "نوع من التحول الإيجابي في جعل القاضي وسط بيئة عمل مُريحة ليقوم بعمله على أكمل وجه”.

كما عبر "عن ارتياح القضاة بهذه الإجراءات"، مشيرا إلى أنها "ستمكن القاضي في العمل وسط بيئة ملائمة ومُريحة بعيدا عن أي ضغوطات من شأنها التأثير عليه".

جدير بالذكر أن اجتماع مجلس الوزراء الأخير المُنعقد الأحد الماضي تمخض عن قرارات جديدة مرتبطة بمشروع القانون الأساسي للقضاء، ونصت القرارات على "التكفّل الأمثل بالقضاة، خاصة من خلال مراجعة شبكة أجورهم، وتحسين وضعياتهم السكنية والعائلية، حماية لهم من كل الإغراءات الخارجية".

وتضمنت تعليمات رئيس الجمهورية كذلك : "اعتماد مقاربة الفصل في القضايا عبر المحاكم المتخصصة، تخفيفا للضغط على القضاة، بهدف حماية المواطن ومصالح الدولة على حد سواء، بتكريس دولة القانون".