موسكو تخطر واشنطن ببدء مناوراتها النووية السنوية

كشف مسؤولان أمريكيان أن روسيا أخطرت الولايات المتحدة ببدئها، الأربعاء، مناوراتها النووية السنوية التي قالت إنها ستتضمن إطلاق صواريخ قادرة على حمل رؤوس نووية، بحسب ما نقلته "سي بي إس نيوز" الأمريكية.

المسؤولان الأمريكيان وصفت المناورات السنوية بأنها "روتينية" في مثل هذا الوقت من العام، لكنها حسب المسؤولية ستقام بالموازاة مع تزايد الخطاب الروسي بشأن استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا.

وكانت الشبكة قد نقلت عن مسؤول عسكري رفيع ، في وقت سابق، قوله إن مناورات "الرعد" النووي الروسية تنطوي عادة على مناورات واسعة النطاق للقوات النووية الاستراتيجية، بما في ذلك إطلاق صواريخ حية.

هذا وعلق البيت الأبيض مطمئنا بأن واشنطن "لا ترى أي دليل على أن موسكو تتحضر لاستخدام أسلحة نووية".

تجدر الإشارة إلى أن المناورات الروسية تتزامن مع مناورات "ستدفاست نون" النووية للناتو التي انطلقت في 17 أكتوبر في بلجيكا، وتستمر حتى 30 أكتوبر، بمشاركة 14 دولة.

و يأتي هذا وسط اتهامات روسية لكييف بخصوص اعتزام هذه الأخيرة تنفيذ خطة لاستخدام "القنبلة القذرة"، فيما رفضت كييف وحلفاؤها هذه الاتهامات معتبرة إياها "محض ذريعة للتصعيد".