الرئيس تبون يستقبل وفدا عن شركة "ميتا " (فايسبوك)

استقبل رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وفدا ممثلا لشركة "ميتا" المتخصصة في التواصل الاجتماعي، يرأسه السيد كوجو بويكي نائب رئيس السياسات العامة مع الحكومات لإفريقيا والشرق الأوسط وتركيا وفق ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وكان اللقاء حسب البيان فرصة للاطلاع على إمكانيات الجزائر في مجال استخدام التكنولوجيات الحديثة، بما يضمن حرية التعبير بعيدا عن خطابات الكراهية والقذف والشتم.

وأوضح البيان أن اللقاء سمح بإبراز قدرات الجزائر من البنى التحتية خاصة شبكة الألياف البصرية، والتطور السريع للشركات الناشئة، مما يخلق فرص النجاح في مجالات الاستثمار وترقية عدة قطاعات خدماتية.

وحضر اللقاء عن الجانب الجزائري، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمصغرة، السيد ياسين مهدي وليد، والمدير العام للاتصال برئاسة الجمهورية السيد كمال سيدي سعيد.