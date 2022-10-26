"الخبر" تكشف تفاصيل صفقة بلايلي مع نادي أجاكسيو

كشفت مصادرنا المطلعة عن تفاصيل صفقة انتقال اللاعب الدولي يوسف بلايلي إلى نادي أجاكسيو الفرنسي، الناشط في "الليغ1" وعن هوية النادي السعودي الذي قدم له عرضا ماليا ضخما، تحدّث عنه والده ووكيل أعماله عبد الحفيظ لوسائل الإعلام، قبل أن يفضل اللعب لنادي جزيرة كورسيكا.

علمنا من مصادرنا الموثوقة، أن خريج مدرسة مولودية وهران، يتلقى 25 ألف أورو شهريا (قرابة 500 مليون سنتيم) مع فريقه الجديد نادي أجاكسيو الفرنسي الذي كان قد وقّع له على عقد لمدة موسم واحد قابل التجديد خلال الأسابيع القليلة الماضية وتم تأهيله برخصة استثنائية، بعد أن فسخ عقده مع نادي بريست الفرنسي نهاية شهر سبتمبر الماضي، حيث أن القيمة المالية التي يتحصل عليها مع هذا الفرنسي تعتبر زهيدة مقارنة بما كان يتلقاه في الخليج والعروض التي وصلته في الأيام التي سبقت التحاقه بأجاكسيو.

وكشف ذات المصادر، أن اللاعب السابق لنادي قطر القطري رفض عرضا ضخما من نادي التعاون السعودي الذي كان يريد ضمه لتعداد فريقه وقدّم له عرضا ماليا جد مغر يقدّر بمليون و600 ألف دولار سنويا، أي ما يفوق 32 مليار بالعملة الجزائرية، إلى جانب امتيازات أخرى، من بينها منحه فيلا فخمة وسيارة تحت تصرفه ومنح المباريات والأهداف الحاسمة التي يسجلها، حيث اتفق اللاعب يوسف بلايلي مع وكيل أعماله (والده عبد الحفيظ) على كل شيء مع مسيري التعاون السعودي وبواسطة مناجير من الجزائر العاصمة (لاعب دولي سابق)، اتفق مع بلايلي ووالده على الحصول على عشرة بالمائة من هذه الصفقة.

وكان يُنتظر أن يلتحق ابن مدينة وهران بالعاصمة السعودية الرياض لترسيم انتقاله إلى نادي التعاون السعودي، إلا أنه تراجع في آخر لحظة وفضّل البقاء في الدوري الفرنسي، رغم أن عرض نادي أجاكسيو كان زهيدا مقارنة بما تلقاه من السعوديين الذين كانوا قد اشترطوا على يوسف بلايلي تقديم اعتذاراته عن طريق تسجيل صوتي لمدرب التعاون الذي لم يتقبل الطريقة التي راوغهم بها اللاعب الدولي الجزائري شهر جانفي الماضي عندما فضّل عرض نادي بريست الفرنسي بعد أن كانوا قد اتفقوا معه على كل شيء، قبل أن يقنعه مسيروه بجلب يوسف شرط تقديمه لاعتذار رسمي، إلا أن هذا الأخير عاد وفضّل عرض أجاكسيو على عرض التعاون السعودي.