بن ناصر: " مصيرنا يبقى بين أيدينا"

حافظ نادي ميلان الإيطالي على حظوظه كاملة من أجل التأهل للدور القادم من دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على نادي دينامو زغراب الكرواتي برباعية دون رّد.

ودخل بن ناصر كأساسي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء، على ملعب "ماكسيمير ستاديون" معقل دينامو زغرب وذلك لحساب الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكتب بن ناصر عبر صفحته الرسمية على الفايسبوك: "فوز عظيم للنادي يبقى مصيرنا بين أيدينا".

وبات ميلان مطالباً بالفوز على دينامو زغرب في لقاء الجولة الخامسة، ومن ثم التفوق على ريد بول سالزبورغ بالجولة السادسة، للتأهل مباشرة للدور الثاني من أعرق المسابقات الأوروبية، من دون الدخول في الحسابات المعقدة، إذ سيرفع الفريق رصيده إلى 10 نقاط.