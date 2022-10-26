سعيدة: اصطدام بين حافلة وشاحنة يخلف قتيلا وجرحى

توفي شخص وأصيب خمسة آخرون في حادث مرور وقع في الساعات الأولى لليوم الأربعاء بالطريق الوطني رقم 06 في شطره الرابط بين ولايتي سعيدة والبيض.

وأفادت خلية الإعلام والاتصال للحماية المدنية لولاية سعيدة في بيان لها، إن مصالحها ممثلة في وحدة قطاع سيدي أحمد مدعومة بالوحدتين الثانوية لعين لحجر والرئيسية، تدخلت هذا الأربعاء في حدود الساعة الواحدة صباحا وخمسا وأربعين دقيقة (01:45)، من أجل حادث مرور نجم عن اصطدام بين شاحنة لنقل البضائع وحافلة نقل المسافرين بالطريق الوطني رقم 06 بقرية تيمطلاس التابعة إقليميا لبلدية سيدي أحمد دائرة عين الحجر. وأضاف نفس المصدر إن الحادث المروري خلف وفاة شخص واحد بعين المكان نقل إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى أحمد مدغري وإصابة خمسة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم في عين المكان ونقلهم إلى القطاع الصحي بعين الحجر.

من جهتها فتحت الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بسيدي أحمد تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات وقوع هذا الحادث المروري المميت.