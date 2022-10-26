إعادة انتخاب الجزائري حمال أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز

أنتخب الجزائري محمد حمال، أمس الثلاثاء بالقاهرة، أمينا عاما لمنتدى الدول المصدرة للغاز لعهدة ثانية، حسبما جاء في بيان لوزارة الطاقة والمناجم.

وأفاد البيان أنه خلال الاجتماع الوزاري الـ 24 لمنتدى الدول المصدرة للغاز، الذي شارك فيه وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، "أعيد انتخاب محمد حمال، الأمين العام للمنتدى، لفترة ثانية مدتها سنتين".

وكان محمد حمال قد انتخب على رأس الهيئة خلال اجتماعها الوزاري الـ 23 الذي ترأسته بوليفيا في 16 نوفمبر المنصرم.

وتقلد حمال العديد من المناصب الهامة إذ كان عضوا في مجلس محافظي منظمة أوبك وعضوا في اللجنة التنفيذية لمنتدى الطاقة العالمي وعضوا في مجلس إدارة منتدى الدول المصدرة للغاز.

كما كان له دورا استشاريا لدى الأمين العام لمنظمة أوبك ولدى وزارة الطاقة والمناجم. وبدأ مسار حمال في مجمع سوناطراك حيث شغل منصب نائب رئيس قسم الاستراتيجية والتخطيط وهو المنصب الذي تقلده لاحقا في المنتدى حيث كلف بإعداد الاستراتيجية طويلة المدى من 2017 إلى 2022.