تكالب غربي على المونديال العربي

قطعت دعوات تسليط عقوبات على قطر، أرض نهائيات كأس العالم 2022 في طبعتها الـ 22، الشك باليقين، في عز الحرب الروسية الأوكرانية، بأن ما يحدث، أو بالأحرى تسارع الأحداث والتقاء الآراء والمطالب في نقطة "التجريد" بعيد كل البُعد عن الطرح الرياضي أو الإنساني.

ولأن ذاكرة الأحداث وتاريخ المونديال ومحطاته محفوظة بأسرارها وخباياها ووقائعها، فإن جعل البلد العربي الأول الذي انتزع شرف احتضان المونديال، يعيش "قسرا" تحت ضغوطات غير مسبوقة، حتى قبل خطوات على انطلاق العرس العالمي، يقدّم دلالات قاطعة بأن "التكالب" الغربي على "المونديال" العربي يُخفي في طياته رائحة الابتزاز لقطر، كلٌّ من منطلق براغماتي، يقف في الجانب الآخر، من حيث الأطروحات التي يحرص لاعبون سابقون وسياسيون وإعلاميون، من "المدينة الفاضلة" المسوّقة اليوم للرأي العام الدولي.

وإذا كان قول "تجار" الإعلام الغربي ومرتزقتها من أبواق وأصوات "الابتزاز" وهم يرفعون من وتيرة الضغط، يستحضرون، في طرحهم، وصف "العبودية" في تشييد قطر لأجمل الملاعب في العالم تحسبا للمونديال، فإن صيحاتهم، على مرّ السنين، ظلت أشبه بصرخة في واد، حتى أن تبرير دعوات المقاطعة وقبلها حملات الدعوة إلى تجريد هذا القُطر العربي من هذا "الحق"، يقابله رفع قطر لمستوى التنظيم إلى الأعلى وتسجيل رقم قياسي يصعب على الغرب أنفسهم مجتمعين تحطيمه لعقود من الزمن.

الحملات ضد قطر، ضد بلد عربي، جعل من "بروفة المونديال العربي" تحفة عالمية أبهر بها حتى المنتقدين و"قصّ"، إلى حين، ألسنتهم الطويلة، أصبحت اليوم "تحاملا" مع سبق الإصرار والترصد، فدول الغرب نفسها خدمت زراعتها وطوّرت صناعتها على حساب الطبقة الكادحة، على مرّ الزمن، بل هي اليوم تُنعش اقتصادها وتبني مرافقها بجهد الطبقة الشغيلة دون أن يقابل العرق والجهد ما يتناسب مع ذلك من الناحية المالية والاجتماعية، بما يفسّر، في كل مرة، الاحتجاجات التي تكون شوارع الضفة الغربية مسرحا لها.

ثم إن "مهد" العنصرية وُلِد وترعرع وكبُر وعمّر وطال أمده عند دعاة تجريد قطر من المونديال، أو على الأقل مقاطعة قطر والمونديال، ولم يختلف "ضحايا" العبودية في الضفة الأخرى ممن يصفهم رعاة الحملة بضحايا المونديال القطري، وما اختلف اليوم، لدى "عرابي الفتنة" و"محترفو الابتزاز"، العين التي ترى واللسان الذي يتحدث والفِكر المتقلب حسب المصلحة والطلب.

لم تكُن قطر، في نظر البعض، وهي تُنقذ نادي باريس سان الفرنسي في حتمية السقوط في الهاوية، بلد مستعبِد، ولم تكن قطر، في طرح البعض، وهي تفتح أبوابها لنجوم الضفة الأخرى في نهاية المشوار، لكسب ما لم يكسبه البعض في كل مشواره، بلد متحايل، ولم تكن قطر، في رأي البعض، وهي تمكّن الغرب من الإستفادة من "ثروات أرضها الطبيعية"، بلد متلاعب .. وقد تغيّرت المواقف والمفاهيم، رأسا على عقب، من النقيض إلى النقيض دون سبب وليس دون هدف .. فالأمر لا يمكن أن يعدو ابتزازا لقطر .. نقطة إلى السطر.

مونديال العرب المطلوب مقاطعته، هو نفسه المطلوب قطع طريقه من إيطاليا على إيران، وصوت سفير لإيطاليا في الأمم المتحدة، باولو زامبولي، تم سماعه وبقوة في الأمم المتحدة، وهو يدعو لتسليط عقوبات على إيران بتهمة "قمع الحريات"، ويستغل الطلب لدفع رئيس "الفيفا" جياني أنفانتينو، في مراسلة رسمية، لتمكين بلده من المشاركة في المونديال العربي، بما يُجرّد دعاة المقاطعة من أية مصداقية.

ثم إن ما يعاب على إيران، هناك يقابله أبشع ألف مرة دون أن يكون هناك من الهيئات السياسية والكروية قرارات مشابهة لقرار تجريد يوغسلافيا من حق المشاركة في "أورو 1992" وتعويضه بمنتخب الدانمارك، فقد غابت الدعوات والحملات لمنع أندية إسرائيل ومنتخبها من المشاركة في المنافسات الأوروبية، رغم الانتهاكات الخطيرة والمتكررة لحقوق الشعب الفلسطيني والاعتداءات عليه، ولم تكن الولايات المتحدة الأمريكية ليسقط عنها حق تنظيم مونديال 1994 في عز اعتدائها على العراق، بل لم توصف أمريكا بنفس أوصاف قطر، وهي تقوم بإنزال في سويسرا على مسؤولي "الفيفا" انتقاما على تفضيل هؤلاء لروسيا وقطر عليها في تنظيم مونديال 2018 ومونديال 2022 على التوالي .. لقد غابت الألسنة التي تطول وتقصر حسب طبيعة الطلب وحسب حجم الضرر.