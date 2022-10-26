قامت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر بخرجات ميدانية في إطار محاربة ظاهرة عرض السلع خارج المحلات التجارية.

وأوضحت المديرية في منشورات لها عبر صفحتها الرسمية على "الفايسبوك"، أن ذات المصالح شنت حملة ضد ظاهرة عرض السلع عبر الأرصفة من خلال خرجات ميدانية لأعوان الرقابة وهذا بتدخل أعوان الرقابة رفقة اللجنة المختلطة لعدة مقاطعات إدارية لمحاربة هذه الظاهرة، كما قامت اللجنة بتوجيه تعليمات للتجار بضرورة طلاء محلاتهم وكذا وضع لافتات مضيئة.

وهذا تنفيذا للقرار الولائي المحدد لشروط احترام قواعد العمران التجاري ومنع عرض السلع على الرصيف مع تحسين واجهات المحلات تزامنا مع التحضيرات لانعقاد القمة العربية، مثلما أشير إليه