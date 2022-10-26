توقيف داعمين للإرهاب وتدمير قنبلة تقليدية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، 08 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني، فيما تم كشف وتدمير قنبلة تقليدية الصنع بالبليدة.

وأفادت وزارة الدفاع في بيان لها، أن وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، نفذت خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 25 أكتوبر 2022، عديد العمليات حيث أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية، 46 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال كميات كبيرة من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تُقدر بـ 05 قناطير و58 كيلوغراما من الكيف المعالج، وضبطت 102308 قرصا مهلوسا.

وبكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڤزام وجانت وإليزي، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، 79 شخصا وضبطت 39 مركبة و 107 مولدات كهربائية و71 مطرقة ضغط و 10 أجهزة للكشف عن المعادن و 23,5 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حين تم توقيف 29 شخصا وضبط 09 بنادق صيد وكميات ضخمة من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ 54,5 طن وكذا 55 قنطارا من مادة التبغ و 10963 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني. كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني محاولات تهريب كميات كبيرة من الوقود تُقدر بـ 27873 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

من جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية وأنقذوا 414 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف 134 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.