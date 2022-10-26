غليزان: حجز 490 قرص مهلوس وكيف معالج

تمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بغليزان من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في المتاجرة بالمخدرات والأقراص المهلوسة، على إثر قيام أفراد فرقة الأمن والتحري بنقطة مراقبة على مستوى محور الدوران ببلعسل المؤدي إلى الطريق السيار شرق غرب، حيث تم توقيف حافلة لنقل الركاب وإثر تفتيشها تم حجز 80 غراما من الكيف المعالج.

وبعد مواصلة التحقيق واستيفاء الإجراءات القانونية والتنقل إلى ولاية مجاورة، تم توقيف مشتبهين من بينهم امرأة، مع حجز 490 قرص مهلوس نوع إكستازي وهواتف نقالة ومبلغ مالي وسيارة سياحية. وسيتم تقديم الأطراف المعنية أمام الجهات القضائية المختصة بعد الانتهاء من الإجراءات.