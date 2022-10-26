حجز 19280 لتراً من زيت المائدة بتمنراست

تمكنت مصالح الجمارك بتمنراست من حجز 431 كيسا من الفرينة و19.280 لترا من زيت المائدة و1.700 لترا من المازوت، حسبما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للجمارك.

وجاء في البيان، "في إطار النشاط الميداني الحثيث للمصالح العملياتية للفرق الجمركية الرامي لمكافحة التهريب بشتى أشكاله، وعلى إثر عمليتين متفرقتين، تمكن أعوان الفرقة المتنقلة للجمارك التابعة للمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بتمنراست بإقليم اختصاص المديرية الجهوية للجمارك بتمنراست، من حجز 431 كيسا وزن 50 كلغ من الفرينة و19.280 لترا من زيت المائدة (صفائح بسعة 5 لتر و2 لتر) و1.700 لتر من المازوت معبأة في براميل وصفائح حديدية."

وأضاف المصدر ذاته أنه تم كذلك "حجز ثلاثة شاحنات استعملت في التهريب".