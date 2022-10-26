ريما تصارع من أجل البقاء في مستشفى إسباني

لم تتوقع الشابة ريما البالغة من العمر 28 سنة، معلمة اللغة الفرنسية والتي تحصلت على منحة دراسية للسفر لفرنسا، أن تتحول حياتها إلى مأساة حقيقية، بعد أن أحرقها شاب رفضت الزواج منه، وباتت الشابة اليوم تصارع الموت في أحد المستشفيات الإسبانية بالعاصمة مدريد، وتلقى قضيتها اهتماما وتفاعلا وطنيا ودوليا واسعا.

وتعود تفاصيل الحادثة المأساوية إلى يوم 26 سبتمبر الماضي على الساعة السادسة صباحا، حينما كانت الشابة تنتظر ثلاثة زملاء بمحطة الحافلة في إحدى قرى تيزي وزو بمنطقة القبائل، للالتحاق بالمدرسة التي تدرس فيها اللغة الفرنسية، لتصدم بأحد الجيران، الذي رفضت الزواج منه، يصب البنزين عليها ما أوصل ريما إلى حالة خطيرة.

ووفق تصريح شقيق الضحية، عبد السلام عنان، لصحيفة "الإندبندنتي" الإسبانية، فقد كانت ريما تتعرض للمراقبة والتحرش لمدة ثلاث سنوات، بعدما استغل الشاب الدروس الخصوصية التي كانت تدرسها لإحدى شقيقاتها لمضايقتها منذ ذلك الحين، حتى أن والدها قصد أهل الشاب وأخبرهم بالأمر، لكن محاولته لم تجد جدوى لإبعاده عن طريق ابنته، ليصل الأمر بالجاني لارتكاب فعلته الشنيعة.

وأضاف أن ريما كانت قد تخرجت مؤخرا بتخصص هندسة في مدينة نانت، وقامت بتدريس اللغة الفرنسية في مدرسة عامة بمنطقة تيزي وزو، وكانت حياتها تسير على ما يرام إلا أن وقعت الحادثة المشؤومة.. وأشار إلى أن شقيقته وكل العائلة عاشوا لحظات مروعة بعد تعرضها للحريق، وبين الصدمة والفزع لم يتمكن أقاربها من التعرف عليها حيث قاموا بمساعدتها بإلقاء البطانيات عليها من أجل إخماد النيران، وعند تمكنهم من السيطرة على الحريق قاموا بنقلها إلى مستشفى محلي، وكون حالتها كانت معقدة اضطر الأهل لنقلها إلى إسبانيا.

وأردف المتحدث، حسب ذات الجريدة، أنه تواصل مع الطبيب المتكفل بحالتها وأخبره هذا الأخير بأن شقيقته خضعت لاختبار الموجات فوق الصوتية لرؤية حالة القلب للنظر فيما إذا كانت تستطيع مقاومة العدوى. وحسب الأطباء، ستكون العملية طويلة والأطباء في حاجة لمقاومة المريضة، وهي الآن في رحلة محفوفة بالمخاطر وحالتها غير مؤكدة نحو التعافي.

وأوضح شقيق الضحية أن نسبة الحروق بجسد ريما تصل إلى 70 بالمائة، كما أنها مصابة بالعدوى حيث أجريت عليها أول عملية جراحية مؤخرا، وهي لغاية اليوم لا تزال فاقدة للوعي. ووفقا لأحدث تقرير طبي فإن حالة المريضة حرجة وقد تأثرت الشابة بحروق على مستوى اليدين، الصدر والظهر.

وأبدى عبد السلام قلقه بشأن تكلفة الرعاية الإسبانية، خاصة وأن وضعهم المادي لا يسمح بالتكفل بها، وكانت قد نجحت حملة التضامن التي أثارتها القضية في الوطن بجمع حوالي 70 ألف أورو، إلا أن فاتورة السفر والرعاية تجاوزت 180 ألف يورو، المبلغ الذي لم تتمكن العائلة من تأمينه.

وذكر ذات المصدر أن حادثة ريما سلطت الضوء على العنف بين الجنسين في البلدان العربية، ووفقا لمنظمة الدفاع عن حقوق النساء فقد توفيت 55 امرأة خلال عامي 2020 و 2021 على التوالي في جرائم متعلقة بالعنف الجنسي، ولغاية سنة 2022 تم تسجيل قتل 33 امرأة جزائرية على الأقل بسبب العنف القائم على النوع.