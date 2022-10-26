اجتماع بين زفيزف وبلماضي وبوﭬرة

عقد رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد عبد الوهاب زفيزف بالمركز الوطني التقني لسيدي موسى، اجتماعا مع كل من مدرب المنتخب الوطني الأول جمال بلماضي ومدرب المنتخب المحلي مجيد بوﭬرة.

وحسب الموقع الرسمي لـ " الفاف"، فإن اللقاء جرى قبل التوجه إلى المركب الجهوي للرياضات العسكرية بالبليدة/الناحية العسكرية الأولى، لحضور النسخة الخمسين من نهائي كأس الجزائر. ووفق المصدر ذاته، ركزت هذه الجلسة على استعدادات المنتخبين للمعسكرات الإعدادية القادمة، والتي استهلها المحليون بمدينة طبرقة التونسية، وذلك تحضيرا للمشاركة في بطولة إفريقيا للمحليين 2022 التي ستقام بالجزائر، فيما ينتظر المنتخب الوطني الأول تأكيد تواريخ الفيفا المقبلة المقررة من الرابع عشر نوفمبر إلى غاية العشرين من الشهر ذاته.